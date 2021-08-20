В Бишкеке 20 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 13 часов 44 минут.

С 16 по 27 августа:

Родилась 20 августа 1963 года. Ч резвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России.

Памятные даты

Всемирный день лени



В 1984 году в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашел поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального статуса.

Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться.

Запатентован телефон с наборным диском

20 августа 1896 года в США запатентован телефон с наборным диском. Изобретение во многом предопределило то, как развивалась телефония в дальнейшем.

На первых дисковых аппаратах были только цифры. В 1920-е рядом с цифрами появились буквы. В США на телефонном диске рядом с каждой цифрой (кроме единицы и нуля) находилось по три буквы алфавита. В СССР на телефоне рядом с цифрами тоже было 10 букв.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Курдюмова

Родилась в 1937 году в селе Новопокровка. Доктор технических наук, заслуженный работник образования КР.

Специалист в области строительства. Опубликовано более 120 научных работ, в том числе три монографии, один учебник, три изобретения.

Награждена медалями СССР и КР. Профессор кафедры «Металлические и полимерные конструкции» КГУСТА имени Насирдина Исанова.

Родился военачальник Александр Максимцев

Фото www.newsvl.ru. Александр Максимцев

Родился в 1963 году в Токмаке. Российский военачальник, генерал-майор, командующий Авиационной группой ВВС России в Сирии с сентября 2015-го, летчик-снайпер.

Общий налет генерал-майора составляет около 10 тысяч часов.

Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалью Нестерова, другими медалями Вооруженных сил РФ.

Умер поэт Усенкул Джумабаев

В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.

С 1952-го работал на различных ответственных постах партийной деятельности в республике, с 1962 года заведовал отделом при Совете министров Киргизской ССР, а с 1972-го являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного Совета Киргизской ССР VII созыва.

Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958-м. Автор семи сборников стихов и поэм.

Умер в 1976 году.

Умер народный артист КР Мунарбек Атагельдиев