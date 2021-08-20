В Бишкеке 20 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 13 часов 44 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.30 — улица Малдыбаева, 32;
- 9.30-18.30 — улицы Курманджан Датки, Кирова, Огонбаева;
- 9.00-13.00 — проспект Айтматова, 80/1;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Максат, Жаштык, Тулебердиева, Тынчтык, Биримдик, Дастан, Жанылык, Сейил), «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Кызыл-Адыр, Актуз, Абдрахманова, Он-Арча, Кара-Кужур, Шербет, Садыбакасова, Кара-Кужур), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Талды-Булак, Аракол, Ала-Тоо, Кара-Алма, Терек-Сай);
- 13.00-16.00 — 6-й микрорайон, 20-22, 38-42.
С 16 по 27 августа:
- район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;
- микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);
- ТЭЦ Бишкека;
- села Восток, Лебединовка.
У кого намечается той
Гульнара-Клара Самат
Памятные даты
Всемирный день лени
В 1984 году в Колумбии появился на свет необычный праздник, который нашел поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран, став всемирным, несмотря на отсутствие официального статуса.
Всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагается посвятить этот день себе и своим близким, забросить все дела и позволить себе расслабиться.
Запатентован телефон с наборным диском
20 августа 1896 года в США запатентован телефон с наборным диском. Изобретение во многом предопределило то, как развивалась телефония в дальнейшем.
На первых дисковых аппаратах были только цифры. В 1920-е рядом с цифрами появились буквы. В США на телефонном диске рядом с каждой цифрой (кроме единицы и нуля) находилось по три буквы алфавита. В СССР на телефоне рядом с цифрами тоже было 10 букв.
Люди, которые меняли мир
Родилась профессор Валентина Курдюмова
Родилась в 1937 году в селе Новопокровка. Доктор технических наук, заслуженный работник образования КР.
Специалист в области строительства. Опубликовано более 120 научных работ, в том числе три монографии, один учебник, три изобретения.
Награждена медалями СССР и КР. Профессор кафедры «Металлические и полимерные конструкции» КГУСТА имени Насирдина Исанова.
Родился военачальник Александр Максимцев
Родился в 1963 году в Токмаке. Российский военачальник, генерал-майор, командующий Авиационной группой ВВС России в Сирии с сентября 2015-го, летчик-снайпер.
Общий налет генерал-майора составляет около 10 тысяч часов.
Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалью Нестерова, другими медалями Вооруженных сил РФ.
Умер поэт Усенкул Джумабаев
В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.
С 1952-го работал на различных ответственных постах партийной деятельности в республике, с 1962 года заведовал отделом при Совете министров Киргизской ССР, а с 1972-го являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного Совета Киргизской ССР VII созыва.
Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958-м. Автор семи сборников стихов и поэм.
Умер в 1976 году.
Умер народный артист КР Мунарбек Атагельдиев
Родился 2 сентября 1949 года. Народный артист КР, с 1971-го — концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова.
В 1993 году ему присвоено звание «Народный артист КР».
Умер 20 августа 2014-го.
Куда сходить
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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