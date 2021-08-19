В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 23 тысячи килограммов риса

В Кыргызстан пытались ввезти 23 тысячи килограммов риса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, в Баткенской области оперативники остановили большегрузную машину марки DAF, за рулем находился гражданин КР М.А.у.

«В грузовике обнаружен товар — рис белый, сорта «лазер». Общий вес продукта составил 23 тысячи килограммов стоимостью 2 миллиона 300 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что товар был ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. По результатам расследования государству был возмещен материальный ущерб на общую сумму 539 тысяч 350 сомов.