В Токтогуле у самозахватчиков отобрали земельный участок и передали нуждающимся

Жители села Кара-Суу Токтогульского района Джалал-Абадской области самовольно заняли земельный участок площадью 0,15 гектара. Прокуратура отобрала у него и передала нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По ее данным, прокуратура Токтогульского района выявила нарушение земельного законодательства КР. Установлено, что участком в селе Кара-Суу местные жители пользовались самовольно без каких-либо документов. Надзорный орган вынес акт прокурорского реагирования в сельскую управу Жаны-Жол, на основании которого земельный участок принят на баланс местных органов власти.

После чего участок выделен под строительство жилого помещения людям с инвалидностью и детям-сиротам.

Уточняется, что участок разделен на две части по 7,5 сотки и передан в частную собственность круглому сироте Т.Б. и инвалиду первой группы Т.Ф.М.