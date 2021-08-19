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Общество

ГУОБДД все же участвует в выдаче прав курсантам. Версия Минцифрового развития

В Министерстве цифрового развития опровергли сообщение представителя ГУОБДД о том, что ведомство не имеет никакого отношения к выдаче водительских прав выпускникам автошкол.

Ранее на брифинге в Бишкеке замначальника управления дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики управления Манас Cыдыгалиев сообщил, что в механизме задействованы лишь Госрегистрационная служба и автошколы, которые и выдают права.

В ведомстве 24.kg пояснили, что, согласно постановлению правительства от 18 декабря 2017 года, для приема квалификационных экзаменов в подразделениях уполномоченного органа создаются экзаменационные комиссии. В нее входят два работника подразделения уполномоченного органа — председатель комиссии и сотрудник по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызстана.

«Таким образом представители ГУОБДД принимают участие в экзаменах и несут такую же ответственность, как и сотрудники ГУ «Унаа», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204389/
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