В Бишкеке 19 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 47 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Чокморова, Боконбаева, Молодой Гвардии, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-35), улица Скрябина, 19;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Кара-Кужур, Безымянная, Ойсул-Ата, Бердибаева, Набережная), отрезки улиц Садырбаева, Серафимовича, Ташаузской, Курчатова, Поваринской, Тоголока Молдо, Можайского, Саадаева, Щербакова, Кокчетавской, переулки Бреславский, Багижский, Карагайский, Боровской, улица Фрунзе, 613;
- 9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 30а, 30б;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Дордой» (улица Дордой-3);
- 9.30-18.30 — улицы Ахунбаева, Белорусская, Джантошева, переулок Кубанский;
- 9.30-19.00 — улицы Боконбаева, 14, Ибраимова, 30, 32, 34, Шопокова, 31, 31/1.
С 16 по 27 августа:
- район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;
- микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);
- ТЭЦ Бишкека;
- села Восток, Лебединовка.
У кого намечается той
Мамыржан Рахимов
Памятные даты
Всемирный день гуманитарной помощи
В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи.
Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.
Всемирный день фотографии
Учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.
Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839-м широкой общественности представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера.
Космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет вокруг Земли
19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента были исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.
Этот эксперимент суточного орбитального полета Белки и Стрелки стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Байышбек Будайчиев
Родился 19 августа 1944 года в селе Чым-Коргон Чуйской области. Искусствовед, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель культуры КР, академик Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова.
Принят в Союз художников СССР и Союз художников Кыргызстана.
Работал заведующим кафедрой культурно-просветительной работы Института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, инструктором и заместителем заведующего отделом культуры ЦК Компартии Кыргызстана. Являлся первым заместителем председателя правления Кыргызского фонда культуры, проректором по учебной и научной работе Государственного высшего художественного колледжа, преобразованного в Академию художеств Кыргызстана, профессором кафедры мировой культуры Национальной консерватории.
Ведет лекции по истории отечественного и зарубежного искусства, культурологии и эстетике.
Родился спортсмен Александр Блинов
Родился 19 августа 1954 года во Фрунзе. Советский спортсмен-конник.
На летних Олимпийских играх в Москве в 1980-м завоевал две медали — золото в командном первенстве и серебро в личном.
Начал выступать в составе советской сборной по конному спорту в 1976 году. Долгое время выступал за ДСО «Колхозчи» во Фрунзе. В 1983-м переехал в Москву и стал инструктором в конноспортивной школе ДСО «Спартак».
Погиб в феврале 2021 года.
Куда сходить
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке.
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