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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 47 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Чокморова, Боконбаева, Молодой Гвардии, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-35), улица Скрябина, 19;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Кара-Кужур, Безымянная, Ойсул-Ата, Бердибаева, Набережная), отрезки улиц Садырбаева, Серафимовича, Ташаузской, Курчатова, Поваринской, Тоголока Молдо, Можайского, Саадаева, Щербакова, Кокчетавской, переулки Бреславский, Багижский, Карагайский, Боровской, улица Фрунзе, 613;
  • 9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 30а, 30б;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Дордой» (улица Дордой-3);
  • 9.30-18.30 — улицы Ахунбаева, Белорусская, Джантошева, переулок Кубанский;
  • 9.30-19.00 — улицы Боконбаева, 14, Ибраимова, 30, 32, 34, Шопокова, 31, 31/1.

С 16 по 27 августа:

  • район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;
  • микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);
  • ТЭЦ Бишкека;
  • села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Мамыржан Рахимов

Родился 19 августа 1968 года. Мэр Баткена, специальный представитель президента по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области.

Памятные даты

Всемирный день гуманитарной помощи

В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи.

Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.

Всемирный день фотографии

Учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839-м широкой общественности представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера.

Космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет вокруг Земли

19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента были исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.

Этот эксперимент суточного орбитального полета Белки и Стрелки стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Байышбек Будайчиев

Родился 19 августа 1944 года в селе Чым-Коргон Чуйской области. Искусствовед, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель культуры КР, академик Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова.

Принят в Союз художников СССР и Союз художников Кыргызстана.

Работал заведующим кафедрой культурно-просветительной работы Института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой, инструктором и заместителем заведующего отделом культуры ЦК Компартии Кыргызстана. Являлся первым заместителем председателя правления Кыргызского фонда культуры, проректором по учебной и научной работе Государственного высшего художественного колледжа, преобразованного в Академию художеств Кыргызстана, профессором кафедры мировой культуры Национальной консерватории.

Ведет лекции по истории отечественного и зарубежного искусства, культурологии и эстетике.

Родился спортсмен Александр Блинов

Родился 19 августа 1954 года во Фрунзе. Советский спортсмен-конник.

На летних Олимпийских играх в Москве в 1980-м завоевал две медали — золото в командном первенстве и серебро в личном.

Начал выступать в составе советской сборной по конному спорту в 1976 году. Долгое время выступал за ДСО «Колхозчи» во Фрунзе. В 1983-м переехал в Москву и стал инструктором в конноспортивной школе ДСО «Спартак».

Погиб в феврале 2021 года.

Куда сходить

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204364/
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