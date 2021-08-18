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Общество

Алмаз Мамбетов выдвинут в мэры города Ош

И. о. мэра Алмаз Мамбетов выдвинут на пост градоначальника Оша. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По ее данным, это пока первый и единственный кандидат.

Уточняется, что кандидатуру Алмаза Мамбетова выдвинула коалиция большинства Ошского городского кенеша. Прием заявок продлится сегодня до 18.00.

Выборы мэра состоятся 26 августа.

Напомним, что ранее Алмаз Мамбетов был председателем Государственной регистрационной службы, а с мая 2021 года был управляющим делами президента Кыргызстана.

Он прославился скандалами на посту мэра Балыкчи, когда обматерил правозащитницу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204360/
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