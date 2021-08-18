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Общество

В Бишкеке открыли Центр корейской программы по сельскому хозяйству

В Бишкеке открылся Центр корейской программы по международному сельскому хозяйству (KOPIA). Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Основной миссией KOPIA является подготовка специалистов — практиков по развитию сельского хозяйства, повышение производительности малых фермерских хозяйств путем внедрения новых, прогрессивных технологий, проведение научных исследований, обучение текущих и будущих кадров, а также обмен опытом с зарубежными партнерами.

В церемонии открытия участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Кореи в Кыргызстане Ли Вон Чжи, корейская делегация из госуправления сельского развития (RDA) во главе с вице-администратором Ким Духо, а также ректор Кыргызского национального университета Канат Садыков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204336/
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