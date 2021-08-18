Балыкчинское предприятие теплоснабжения в этом году полностью перейдет на мазут

Специальная комиссия в регионах проверяет готовность объектов к зиме. Об этом сообщило Министерство энергетики и промышленности.

Комиссия ознакомилась с подготовкой к ОЗП учреждений, обеспечивающих электроэнергией, теплом и углем население Иссык-Кульской области. Руководство Балыкчинского предприятия теплоснабжения сообщило членам комиссии, что их центр полностью переходит на мазут. До этого компания работала на электроэнергии и мазуте.

«У предприятия есть 1 тысяча 44 абонента. Чтобы в осенне-зимний период обеспечить их теплом, будет использовано 550-600 тонн мазута», — рассказали в Минэнерго.

Замминистра энергетики и промышленности Мелис Сатыбеков отметил, что в Балыкчи высокая абонентская дебиторская задолженность — более 2 миллионов сомов за этот год.

«За предыдущие годы еще больше. Местной власти и мэрии рекомендуем помочь взыскать дебиторскую задолженность. Это позволило бы беспрерывно обеспечивать население теплом», — подчеркнул он.

Комиссия также осмотрела котлы социальных объектов Балыкчи. Выяснилось, что в котельной городской больницы протекает кровля. Поручено решить вопрос в течение месяца.

Осмотрены и объекты государственного предприятия «Кыргыз комур» в Балыкчи. Поставлена задача — обеспечить бесперебойную транспортировку угля с месторождения Кара-Кече. Кроме того, комиссия Министерства энергетики и промышленности проверила готовность энергетических и социальных объектов Тонского, Джети-Огузского и Ак-Суйского районов.