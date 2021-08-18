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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки вакцину от коронавируса получили более 25 тысяч человек

За последние сутки вакцинированы от коронавируса 25 тысяч 18 человек, из низ 15 тысяч 156 получили вторую дозу. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, с начала вакцинации прививки получили 605 тысяч 603 человека. Это 25 процентов от необходимого числа людей, которые могут получить вакцину. Лидируют Ноокатский, Кара-Суйский и Джумгальский районы.

«Наша стратегическая задача — вакцинировать не менее 70 процентов взрослого населения. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета, чтобы Кыргызстан вернулся в зеленую зону. Поэтому мы призываем всех граждан пройти вакцинацию», — заключил Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204315/
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