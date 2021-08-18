Для зараженных COVID-19 свободны 397 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 397 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 18 августа:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 83;

Городская клиническая больница № 6 — 98;

Национальный центр кардиологии и терапии — 33;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 48;

Национальный центр онкологии и гематологии — 34;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 70;

Национальный центр охраны материнства и детства — 31.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 937 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.