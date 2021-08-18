Для зараженных COVID-19 свободны 397 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 397 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 18 августа:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 83;
- Городская клиническая больница № 6 — 98;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 33;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 48;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 34;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 70;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 31.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 937 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.