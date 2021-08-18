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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 4 тысячи 717 человек, 619 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 717 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 894 пациента, в больницах — 1 тысяча 823. В том числе 128 человек — в крайне тяжелом состоянии, 491 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 191 больного (или 65,3 процента) оценивают как средней тяжести, только 13 пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 534 человека, из них в Бишкеке — 190, Оше — 4, Чуйской области — 74, Ошской — 21, Таласской — 18, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 98, Джалал-Абадской — 59, Баткенской — 60.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 164 тысячи 344 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204293/
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