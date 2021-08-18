В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке и Чуйской области зарегистрировано по одному летальному исходу, Иссык-Кульской области — три.

С марта 2020 года, по официальным данным, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 462 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.