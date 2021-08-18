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Общество

Данные о вакцинации в КР теперь доступны в приложении «Путешествую без COVID-19»

Теперь информация о получении прививки против COVID-19 доступна в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

Ведомство совместно с представителями Евразийского банка развития (разработчиками мобильного приложения «Путешествую без COVID-19») в тестовом режиме запустило международный цифровой сервис по загрузке данных о прохождении вакцинации.

Для загрузки данных в мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» необходимо:

  1. Обновить мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».
  2. В разделе «Профиль» отсканировать документ, используемый для путешествия, посредством камеры смартфона.
  3. В разделе «Вакцинация» нажать на кнопку «Добавить вакцинацию». Выбрать страну «Кыргызстан» и нажать кнопку «Продолжить».
  4. Далее надо выбрать ранее отсканированный паспорт и нажать на кнопку «Продолжить».
  5. Заново сгенерировать сертификат о прохождении вакцинации. Должен появиться дополнительный QR-код в правом нижнем углу.
  6. После необходимо отсканировать QR-код, расположенный в правом нижнем углу сертификата о вакцинации против COVID-19, который сейчас можно получить на официальном сайте, через государственный портал электронных услуг и электронные кошельки сотовых операторов.

После этого информация о прохождении вакцинации будет доступна в приложении «Путешествую без COVID-19».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204274/
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