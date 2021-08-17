Продажа наркотиков в интернете. Милиция проверяет факт

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД проверяет публикации в социальных сетях, а также в СМИ о продаже наркотических средств в открытом доступе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что сейчас проводятся следственно-оперативные действия.

«Сейчас интернет стал огромной площадкой для распространения наркотиков. Наркобизнес пользуется уязвимостью подростков и вовлекает их в преступные схемы. Внешне это выглядит безобидно — получил, доставил, спрятал. Но почти все наркокурьеры так или иначе со временем сами становятся потребителями наркотиков», — прокомментировали в СБНОН.

Напомним, ранее 24.kg сообщало, что пользователи социальных сетей кыргызстанского сегмента делятся скриншотами открытой рекламы продажи наркотиков. Страница Natural Life Outlook предлагает купить марихуану. Пройдя по ссылке, пользователь соцсетей автоматически заходит на Telegram-канал DOM SHOP. Канал предлагает приобрести «товар, готовый к употреблению». При этом наркотики продаются даже оптом.