Мэрия Бишкека приглашает горожан на диалог, а самым активным обещает призы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В городе проведут шесть встреч — открытых диалогов с горожанами и круглый стол. По итогам 60 активных бишкекчан получат призы. Вопросы можно задавать на страницах четырех акимиатов в социальной сети Facebook.

Проект реализует мэрия, Академия госуправления при президенте, общественный фонд «Человек. Право. Свобода» при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Первая встреча состоится 21 августа с 18.00 до 20.00 в Парке здоровья на тему доступной и комфортной среды для ЛОВЗ.