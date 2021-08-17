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Общество

Мэрия Бишкека приглашает горожан на диалог, а самым активным обещает призы

Мэрия Бишкека приглашает горожан на диалог, а самым активным обещает призы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В городе проведут шесть встреч — открытых диалогов с горожанами и круглый стол. По итогам 60 активных бишкекчан получат призы. Вопросы можно задавать на страницах четырех акимиатов в социальной сети Facebook.

Проект реализует мэрия, Академия госуправления при президенте, общественный фонд «Человек. Право. Свобода» при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Первая встреча состоится 21 августа с 18.00 до 20.00 в Парке здоровья на тему доступной и комфортной среды для ЛОВЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204220/
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