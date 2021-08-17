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Общество

Нарушившего ПДД водителя троллейбуса в Бишкеке лишили премии

Мэрия Бишкека лишила премии водителя троллейбуса, нарушившего ПДД. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба муниципалитета.

По данным МП «Бишкекское троллейбусное управление», по решению внутренней комиссии водителя троллейбуса № 1803 отправили в управление Патрульной службы милиции столицы для оплаты штрафа за нарушение ПДД. Его также лишили премии в размере 40 процентов за культуру обслуживания пассажиров.

Ранее бишкекчане сообщали, что водители троллейбусов и автобусов в Бишкеке грубо нарушают Правила дорожного движения даже на перекрестках с камерами «Безопасного города».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204219/
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