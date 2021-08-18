В Бишкеке 18 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 49 минут.

С 16 по 27 августа:

Родился 18 августа 1977 года. Депутат Жогору Кенеша.

Родился 18 августа 1978 года. Аким Сузакского района Джалал-Абадской области.

Дуйшон Торокулов

Родился 18 августа 1981 года. Депутат Жогору Кенеша.

Памятные даты

День военной авиации Кыргызской Республики

Фото 24.kg

18 августа 1959 года на территории Кыргызстана развернут учебный авиационный полк, на базе которого и сформирована военно-воздушная база Минобороны.

После провозглашения независимости Кыргызстан в 1992 году приступил к созданию своих Вооруженных сил. Под юрисдикцию приняты все воинские части, в том числе и летные, расположенные на территории республики.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Журахон Рахмонов

В 1917 году в Оше родился драматический актер Журахон Рахмонов. Артист Узбекского драматического театра имени Кирова (ныне Ошский музыкально-драматический театр имени Бабура), заслуженный артист Узбекской ССР (1974), участник Великой Отечественной войны.

В 1958-м вместе с коллективом театра участвовал во II Декаде киргизского искусства и литературы в Москве.

Снялся в нескольких фильмах.

Его высказывания и жизненные ситуации описаны в комических пьесах писателя Абдугани Абдугафурова, книге «Видные сыновья Оша» (2000) и журнале «Муштум». Его роль в истории Ошского театра имени Бабура отражена в книге драматурга Абдугани Абдугафурова «Ошский академический театр» (2010).

Умер 7 апреля 1977 года.

Родился профессор Абдыкерим Джолдошбеков

Фото из интернета

Родился в 1935 году в селе Кызыл-Сай Таласской области. Переводчик.

Специалист по германистике, типологическому языкознанию.

Опубликовано более 100 научных работ, в том числе пять монографий, 24 учебника и учебного пособия.

Умер врач Борис Шапиро

Фото vecherka.kg

Родился 18 декабря 1930 года в городке Коростени на Украине.

Одиннадцать лет возглавлял Республиканскую санэпидемстанцию, был заместителем главного санитарного врача республики, 10 лет занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Киргизской ССР (1984-1994). Возглавлял Республиканское объединение «СПИД», заложил основу лечения, профилактики ВИЧ/СПИДа в Кыргызстане.

При его непосредственном участии в республике создана сеть лечебно-профилактических пунктов по предупреждению ВИЧ/СПИДа, целая система по оказанию помощи больным этим недугом.

В 1976 году Борис Моисеевич награжден орденом «Знак Почета», в 1999-м — знаком «Отличник здравоохранения СССР» и Кыргызской Республики, медалями «Данк» и «Данакер» (в 2003 году).

В 1980 году ему присвоены звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики», «Почетный гражданин Бишкека».

Умер в 2011 году.

Умер заслуженный деятель культуры Абилезим Ниязов

Фото из интернета

Родился 2 января 1929 года в селе Эпкин Чуйской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, основатель кыргызской школы дикторов, выдающийся диктор телерадио.

В 1964 году первым среди кыргызских дикторов удостоен «высшей категории», одним из первых — звания «Отличник теле и радио СССР». В 1979-м одним из первых также был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики». Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд». Дважды награждался Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР.

Выдающиеся произведения кыргызской и мировой литературы, озвученные известным диктором, до сих пор хранятся в «Золотом фонде» Кыргызского радио.

Куда сходить

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.