Для зараженных коронавирусом коек в больницах Бишкека стало меньше

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть только 383 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 17 августа:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 70;
- Городская клиническая больница № 1 — 117;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 33;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 52;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 30;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 48;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 33.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 668 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.