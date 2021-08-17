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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных коронавирусом коек в больницах Бишкека стало меньше

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть только 383 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 17 августа:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 70;
  • Городская клиническая больница № 1 — 117;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 33;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 52;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 30;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 48;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 33.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 668 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204182/
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