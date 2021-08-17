В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 987 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 3 тысячи 67 пациентов, в больницах — 1 тысяча 920. В том числе 138 человек — в крайне тяжелом состоянии, 548 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 218 больных (или 63,4 процента) оценивают как средней тяжести, только 16 пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровел 561 человек, из них в Бишкеке — 202, Оше — 3, Чуйской области — 59, Ошской — 17, Таласской — 17, Нарынской — 21, Иссык-Кульской — 91, Джалал-Абадской — 82, Баткенской — 69.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 163 тысячи 810 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.