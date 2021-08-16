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Общество

Житель Сокулука просит привлечь свидетелей к ответственности за ложные показания

Житель села Сокулук Данияр Токтоналиев обратился к министру внутренних дел Улану Ниязбекову с просьбой помочь добиться справедливости. Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram.

По словам Токтоналиева, в апреле он подал заявление в районную милицию, где просил привлечь к ответственности свидетелей, которые по его делу дали ложные показания в суде. Однако, со слов мужчины, милиция бездействует.

«Я предоставил все материалы, дело зарегистрировано в ЕРПП, но до сих пор следственных мероприятий не проводилось. Бездействие следователя я обжаловал в прокуратуре, но это не дало результатов», — сказал Данияр Токтоналиев.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что Данияр Токтоналиев и его супруга действительно обратились в ОВД Сокулукского района 26 апреля. Они просили принять меры в отношении 61-летнего А.С. и 63-летнего С.З.

«В заявлении указывалось, что А.С. и С.З., будучи предупрежденными об уголовной ответственности, умышленно искажая реальность, дали ложные показания на следствии и в суде. После этого Данияру Токтоналиеву пришлось заплатить штраф государству. Факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство. Следователи вызывали указанных в заявлении лиц в ОВД, однако они под разными предлогами не явились. Кроме того, сотрудники милиции несколько раз выезжали по месту проживания свидетелей, но они отсутствовали дома. Во время телефонного разговора гражданин С.З. отказался приезжать в милицию, сказав, что он находится в Иссык-Кульской области и лечится от коронавируса. По досудебному производству проводится ряд следственных и оперативных мероприятий», — прокомментировали в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204111/
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16 августа, понедельник
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