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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 52 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — улица Московская, 184;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кара-Кужур, Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Шералиева, Ак-Туз), «Колмо» (улицы Кенеш, Илим, Мыскал), «Киргизия», «Ак-Ордо» (улицы Ак-Булак, Урмат, Тулпар, Чынар, Гагарина, Ырыскы, Калыгул-Бай, Седеп, Бийиктик), отрезки улиц Токтоналиева, Жаманбаева, Табалдиева, Худайбергенова;
  • 9.30-17.30 — улица Ахунбаева, 96б, отрезки улиц Карасаева, Белорусской;
  • 9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Чар-Шоокум, Керемет, Шапак);
  • 11.00-12.00 — жилмассив «Чон-Арык».

С 16 по 27 августа:

  • район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;
  • микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);
  • ТЭЦ Бишкека;
  • села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Мыктыбек Абдылдаев

Родился 17 августа 1953 года в селе Кара-Жыгач Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурбек Молдокадыров

Родился 17 августа 1977 года в Нарыне. Мэр Нарына.

Каныбек уулу Онолбек

Родился 17 августа 1991 года. Мастер спорта КР по волейболу. Трижды (в 2013-2015 годах) признавался лучшим игроком страны.

Дастан Лепшаков

Родился 17 августа 1997 года. Бильярдист. Чемпион мира 2015 года в дисциплине «динамичная пирамида».

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

Куда сходить

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204110/
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