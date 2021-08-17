В Бишкеке 17 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 52 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — улица Московская, 184;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кара-Кужур, Камбар-Ата, Эр-Тайлак, Шералиева, Ак-Туз), «Колмо» (улицы Кенеш, Илим, Мыскал), «Киргизия», «Ак-Ордо» (улицы Ак-Булак, Урмат, Тулпар, Чынар, Гагарина, Ырыскы, Калыгул-Бай, Седеп, Бийиктик), отрезки улиц Токтоналиева, Жаманбаева, Табалдиева, Худайбергенова;

9.30-17.30 — улица Ахунбаева, 96б, отрезки улиц Карасаева, Белорусской;

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Чар-Шоокум, Керемет, Шапак);

11.00-12.00 — жилмассив «Чон-Арык».

С 16 по 27 августа:

район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;

микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);

ТЭЦ Бишкека;

села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Мыктыбек Абдылдаев

Родился 17 августа 1953 года в селе Кара-Жыгач Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурбек Молдокадыров

Родился 17 августа 1977 года в Нарыне. Мэр Нарына. Каныбек уулу Онолбек Родился 17 августа 1991 года. Мастер спорта КР по волейболу. Трижды (в 2013-2015 годах) признавался лучшим игроком страны. Дастан Лепшаков Родился 17 августа 1997 года. Бильярдист. Чемпион мира 2015 года в дисциплине «динамичная пирамида».

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

Куда сходить

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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