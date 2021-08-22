14:33
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 3 тысячи 704 человека, 515 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 704 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 299 пациентов, в больницах — 1 тысяча 405. В том числе 114 человек — в крайне тяжелом состоянии, 401 — в тяжелом. Состояние 889 больных (или 63,2 процента) оценивают как средней тяжести, только один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 448 человек, из них в Бишкеке — 153, Оше — 3, Чуйской области — 82, Ошской — 26, Таласской — 12, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 86, Джалал-Абадской — 39, Баткенской — 33.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 166 тысяч 308 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204078/
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
Как восстановиться после COVID-19 и подготовиться к зиме. Топ-10 советов
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
В КР выявили 244 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 173 920
Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли пять человек
Коронавирусом болеет 3 тысячи 918 человек, 539 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 248 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 173 676
COVID-19. Нацстатком посчитал, насколько выросло число заболевших в Кыргызстане
Популярные новости
Наплыв мужчин в&nbsp;пуштунских платьях в&nbsp;Бишкек. Сколько их&nbsp;прибыло на&nbsp;самом деле Наплыв мужчин в пуштунских платьях в Бишкек. Сколько их прибыло на самом деле
Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из&nbsp;психдиспансеров Токмака Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
В&nbsp;Бишкеке открылся пункт приема документов по&nbsp;гражданству в&nbsp;упрощенном порядке В Бишкеке открылся пункт приема документов по гражданству в упрощенном порядке
Бизнес
Программа &laquo;Предпринимательство в&nbsp;сфере информационных технологий&raquo; в&nbsp;КГИПИ Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
22 августа, воскресенье
14:30
Кыргызстанец выиграл бронзовую медаль чемпионата мира среди молодежи по борьбе Кыргызстанец выиграл бронзовую медаль чемпионата мира с...
14:30
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
14:28
Коронавирусом болеет 3 тысячи 704 человека, 515 — в тяжелом состоянии
14:02
Ситуация в Афганистане. Лидеры стран ОДКБ проведут видеоконференцию
13:52
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»