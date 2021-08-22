В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 3 тысячи 704 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 299 пациентов, в больницах — 1 тысяча 405. В том числе 114 человек — в крайне тяжелом состоянии, 401 — в тяжелом. Состояние 889 больных (или 63,2 процента) оценивают как средней тяжести, только один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 448 человек, из них в Бишкеке — 153, Оше — 3, Чуйской области — 82, Ошской — 26, Таласской — 12, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 86, Джалал-Абадской — 39, Баткенской — 33.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 166 тысяч 308 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.