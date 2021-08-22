В Кыргызстане за сутки выявили еще 244 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 137 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 45, Ошской — 2, Таласской — 6, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 12.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 173 тысячи 920 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.