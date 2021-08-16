Для зараженных COVID-19 свободны 618 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 618 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 16 августа:
- Национальный хирургический центр — 2;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 65;
- Клинический родильный дом № 2 — 57;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 25;
- Чуйская областная объединенная больница — 39;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 58;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 30;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 50;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 93;
- Республиканский центр наркологии — 83;
- Военный госпиталь — 40;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 38;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 38.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 327 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.