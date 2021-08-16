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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 618 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 618 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 16 августа:

  • Национальный хирургический центр — 2;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 65;
  • Клинический родильный дом № 2 — 57;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 25;
  • Чуйская областная объединенная больница — 39;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 58;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 30;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 50;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 93;
  • Республиканский центр наркологии — 83;
  • Военный госпиталь — 40;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 38;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 38.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 327 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204059/
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