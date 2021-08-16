Для зараженных COVID-19 свободны 618 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 618 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 16 августа:

Национальный хирургический центр — 2;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 65;

Клинический родильный дом № 2 — 57;

Национальный центр кардиологии и терапии — 25;

Чуйская областная объединенная больница — 39;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 58;

Национальный центр онкологии и гематологии — 30;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 50;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 93;

Республиканский центр наркологии — 83;

Военный госпиталь — 40;

Национальный центр охраны материнства и детства — 38;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 38.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 327 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.