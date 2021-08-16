Цифра дня. 44 человека умерли после заражения коронавирусом за неделю

С 10 по 16 августа в Кыргызстане зарегистрировали 44 случая смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что за неделю число летальных исходов уменьшилось на 30 процентов, или 19 случаев смерти по сравнению с данными за неделю с 3 июля по 9 августа.

Больше всего умерших в Бишкеке (25) и Иссык-Кульской области (8). По четыре человека умерли в Чуйской и Баткенской областях, по одному — в Таласской, Нарынской и Джалал-Абадской.

На этой неделе в Оше и Ошской области не зарегистрировали летальных исходов после заражения коронавирусом.