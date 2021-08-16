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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 237 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 172 327

В Кыргызстане за сутки выявили еще 237 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 120 случаев, Оше — 4, Чуйской области — 37, Ошской — 1, Таласской — 7, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 18.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 327 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204028/
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