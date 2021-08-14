В городе Ош завершается первый этап строительства швейной фабрики

В Оше завершается первый этап строительства швейной фабрики ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД». Об этом сообщила пресс-служба южной столицы.

По ее данным, накануне исполняющий обязанности мэра Алмаз Мамбетов побывал на месте строительства. Возводятся корпуса швейных цехов, поликлиники, столовой, лаборатории и административного корпуса общей площадью 23 тысячи квадратных метров.

«Текстильная фабрика обеспечит работой около 7 тысяч человек. Проект запустили в июле 2018 года, строительство разделено на три этапа. Первый этап уже практически завершен. В настоящее время ожидается финансирование от РКФР, будет закуплено необходимое оборудование японского и немецкого производства. Поступление первой партии оборудования ожидается до конца сентября», — отметил он.

По его словам, запуск первого проекта — открытие швейного цеха — запланирован на конец сентября. В дальнейшем планируется открытие прядильного цеха, в котором из ваты будут получать нить в объеме около 700 тонн ежедневно. Кроме того, здесь будет построен современный социальный городок. Проектом предусмотрены детский сад, школа, колледж, университет, общежитие, поликлиника.

В мэрии добавили, что это первая строящаяся текстильная фабрика в Оше со времен обретения страной независимости. Сумма инвестирования проекта составляет $153 миллиона, на первый этап выделено $35 миллионов.