На центральной площади города Ош планируют построить пешеходные фонтаны

На центральной площади Оша планируют построить пешеходные фонтаны — с двух сторон от памятника Ленину. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, накануне исполняющий обязанности мэра Алмаз Мамбетов ознакомился с предварительным вариантом эскизного проекта.

«В связи с тем, что на центральной площади города нет условий для отдыха горожан в вечернее время, мы планируем построить здесь пешеходные фонтаны. В жаркое время и взрослые и дети смогут гулять возле них, культурно проводить свой отдых», — сказал он.

По словам Алмаза Мамбетова, есть инициатива реализовать проект совместно с представителями бизнес-среды по программе софинансирования. «Есть несколько видов технологий строительства подобных объектов. Работы планируется начать после согласования проекта и утверждения сметы расходов. Подобного фонтана нет нигде в Кыргызстане», — отметил Алмаз Мамбетов.