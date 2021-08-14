09:26
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали три летальных исхода, Чуйской области — два, Таласской — один.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 439 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203989/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
В КР выявили 520 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 171 758
ВОЗ начинает новое исследование затяжного течения COVID-19
ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса
В Минобразования рассказали, от чего зависит открытие детсадов
COVID-19. В КР двумя дозами привито лишь семь процентов от подлежащих вакцинации
COVID-19. В Минобразования не ответили, можно ли будет выбрать форму обучения
COVID-19 в мире. Заразились более 205,3 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободны 565 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
Коронавирусом болеет 5 тысяч 951 человек, 787 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
Перенос учебного года. Неожиданный &laquo;сюрприз&raquo; от&nbsp;кабмина Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина
Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из&nbsp;России Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России
Бизнес
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
14 августа, суббота
09:23
Больше недели в некоторых районах Бишкека и двух селах не будет газа Больше недели в некоторых районах Бишкека и двух селах...
09:20
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
09:18
В КР выявили 520 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 171 758
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 14 августа 2004 года
08:37
Ситуация в Афганистане. Страны начали закрывать посольства и консульства
13 августа, пятница
23:54
TikTok усилит меры безопасности для детей
23:27
Компания Adidas решила продать Reebok за 2,1 миллиарда евро
23:02
Алина Ким из Алматы стала самой популярной девушкой-тиктокером в СНГ
22:47
В Москве женщина оставила новорожденного во дворе дома