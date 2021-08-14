В Кыргызстане за сутки выявили еще 520 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 299 случаев, Оше — 5, Чуйской области — 88, Ошской — 14, Таласской — 7, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 37, Баткенской — 19.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 171 тысячу 758 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.