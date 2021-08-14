ГУВД Бишкека проверит законность выделения земельных участков в парке Панфилова

Прокуратура Бишкека поручила ГУВД начать досудебное производство по фактам предоставления в аренду земельных участков в парке имени Панфилова. Об этом сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, ранее она обратилась в надзорный орган с заявлением о проверке законности сдачи земельных участков в парках Панфилова и 125-летия Бишкека («Асанбай») в аренду.

По данным прокуратуры города, принято решение о регистрации материалов в ЕРПП и для организации досудебного производства направить их в ГУВД Бишкека. Кроме того, Минкультуры, как уполномоченному госоргану, внесено предписание об устранении нарушений нормативно-правового акта. Чиновникам напомнили, что территория парка является памятником истории и внесена в государственный список памятников истории и культуры.

По второму парку руководителю муниципального предприятия посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру, которая ранее уже проводила проверку законности предоставления участков.