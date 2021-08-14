Помогите собрать ребенка в школу. Благотворительный фонд объявил акцию

Благотворительный фонд «Прав защиты детей сирот» объявил о начале акции «Помогите собрать ребенка в школу». Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

Организация планирует собрать 200 комплектов школьных принадлежностей для сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 1-го по 4-й класс.

«Нам нужны тетради, линейки, ручки, карандаши (простые и цветные), фломастеры, краски и кисточки, ластики, рюкзаки, альбомы для рисования, цветная бумага и цветной картон, ножницы, пеналы и другое», — отмечают в фонде.

Желающие помочь могут: