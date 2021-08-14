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Общество

Помогите собрать ребенка в школу. Благотворительный фонд объявил акцию

Благотворительный фонд «Прав защиты детей сирот» объявил о начале акции «Помогите собрать ребенка в школу». Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

Организация планирует собрать 200 комплектов школьных принадлежностей для сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 1-го по 4-й класс.

«Нам нужны тетради, линейки, ручки, карандаши (простые и цветные), фломастеры, краски и кисточки, ластики, рюкзаки, альбомы для рисования, цветная бумага и цветной картон, ножницы, пеналы и другое», — отмечают в фонде.

Желающие помочь могут:

  • принести канцелярские принадлежности в офис фонда по адресу Коенкозова, 135 (пересекает улица Ташкентская), телефон 0559800579;
  • перечислить средства: Элсом 0559800579, через приложение на телефоне выбрать раздел «оплатить услуги» и ввести номер 02523; «Оптима Банк» — 4169585345230907.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203983/
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