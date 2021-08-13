ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения возобновит расследование происхождения коронавируса. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Отмечается, что, анализируя отчет о первой фазе расследования, в организации пришли к выводу о недостаточности научных обоснований для исключения любой из гипотез.

Поиск источников возникновения вируса не является и не должен быть упражнением в приписывании вины, тыкании в кого-то пальцем или подсчетом политических очков.

«Страны несут коллективную ответственность за совместную работу в истинном духе партнерства и обеспечение того, чтобы ученые и эксперты имели пространство, необходимое им для поиска истоков самой страшной пандемии за последнее столетие», — говорится в заявлении.

ВОЗ подчеркивает, что Китай и ряд других государств направили в руководство организации письмо относительно дальнейшего исследования лабораторной гипотезы происхождения SARS-CoV-2. Они предположили, что изучение истоков происхождения пандемии было политизировано или что ВОЗ действовала под политическим давлением.

Второй этап исследования причин возникновения пандемии будет включать в себя дальнейшую проработку исходных данных о самых ранних известных случаях болезни и проверку образцов крови от возможных ранних случаев в 2019 году.

В частности, ВОЗ способствовала независимой проверке международными лабораториями образцов крови, взятых в Италии до начала эпидемии в этой стране.

Всемирная организация здравоохранения призвала все государства, включая КНР, отложить в сторону разногласия и работать сообща, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ с тем, чтобы можно было как можно скорее начать следующую серию исследований, а также быстро и эффективно продвигаться по пути исследования происхождения коронавируса.

С марта 2020 года в Кыргызстане зарегистрировали 171 тысячу 238 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.