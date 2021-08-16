В Бишкеке 16 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 13 часов 55 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Ташкентской;

9.00-17.00 — улица Шевченко, 27;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Набережная), отрезок улицы Уметалиева;

9.30-17.30 — улица Тыныстанова, 8, отрезки улиц Шукурова, Карадарьинской, Джантошева, переулки Ясенский, Койташский;

9.30-19.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева, Орозбекова, Щербакова, Гражданской, переулки Алтайский, Минбулакский, проспект Чуй, 111, 113, 115а;

11.00-15.00 — отрезки улиц Боконбаева, Матросова, Раззакова;

13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Кара-Алма, Талды-Булак), отрезки улиц Бронированной, Гагарина, Юдахина, Бакаева.

С 16 по 27 августа:

район, ограниченный улицами Курманджан Датки, Калинина, проспектом Чуй, БЧК;

микрорайон «Восток-5», жилмассив «Бакай-Ата» (западная часть);

ТЭЦ Бишкека;

села Восток, Лебединовка.

У кого намечается той

Чолпонбек Абыкеев

Родился 16 августа 1957 года. Государственный секретарь Кыргызстана.

Умбеталы Кыдыралиев

Родился 16 августа 1967 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Бекболот Алиев

Родился 16 августа 1977 года. Заместитель министра экономики и финансов.

Памятные даты

Создан первый звуковой цветной мультфильм

Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.

Люди, которые меняли мир

Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев

Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».

Умер в 1997-м.

Куда сходить

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