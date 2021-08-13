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Общество

В Федерации борьбы рассказали об ужасных условиях для подготовки спортсменов

Кыргызстан ожидал олимпийское золото. Но что сделал он для этого? Заявление с таким лейтмотивом опубликовала Федерация борьбы в социальных сетях.

В организации подчеркнули, что кыргызстанские борцы, не имея необходимых условий для тренировок, показали достойные результаты на Олимпиаде-2020.

У борцов нет спорткомплекса, даже своего тренировочного зала.

«Сборная арендует частные залы. На юге страны нет спортинтерната. Зарплата тренеров маленькая. Юниоры и кадеты перед поездкой на чемпионаты ищут деньги у спонсоров, так как госбюджет не может покрыть более трех-пяти человек! Почему убрали призовые за 5-7-е места на Олимпиаде? Наша Айпери Медет кызы достойно боролась и стала пятой из 16 лучших», — возмутились в Федерации борьбы страны.

Как отмечается, еще до Олимпиады федерация столкнулась с отношением, которое даже неловко выносить на суд общественности, как и говорить о торжественной встрече олимпийцев, куда их изначально не пригласили.

«Федерация покрывает дополнительные расходы сборной, обеспечивает дорогими медикаментами и командирует из личных средств вице-президентов, членов бюро, не считая обязательных ежегодных выплат в UWW (Объединенный мир борьбы) за членство, судейские лицензии и тому подобное», — подчеркнули в организации.

В ведомстве добавили, что президент федерации Шаршенбек Абдыкеримов сам дарил квартиры, машины призерам, выплачивал ежегодные премии, зарплату. «Но когда же государство будет выполнять прямые обязанности? Из года в год бюджет урезают, и мы снова сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Выдаем заем и ждем месяцами возврата от государства. Мы хотим проводить мировые чемпионаты, но не можем из-за отсутствия подходящей арены.

Наш Дворец спорта вызвал много вопросов у UWW на чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке в 2018 году из-за несоответствия международным стандартам.

UWW даже выписал федерации штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков после завершения, и нам пришлось его оплатить», — сетуют в организации.

Там также напомнили об отказе кабмина в проведении чемпионата Азии среди кадетов и молодежи в столице. «В 2020-м мы заявили о проведении Азиатского квалификационного турнира к ОИ и чемпионата Азии среди молодежи. Но из-за пандемии все мероприятия в стране были запрещены. В 2021 году мы снова обратились в правительство с просьбой разрешить нам провести чемпионат Азии среди кадетов и молодежи в Бишкеке в сентябре. Но из-за отсутствия дополнительных средств у государства нам было снова отказано», — заметили в федерации.

«Наши сильнейшие спортсмены мира тренируются в условиях, далеких от стандартов. Но они, несмотря ни на что, добиваются таких блестящих результатов. Только восхищение им», — заключили в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203946/
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