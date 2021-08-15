Готовимся к зиме. Какое топливо выбрать для обогрева частного дома

Лето подходит к концу. А это значит, что сейчас самое время задуматься о том, чтобы создать себе комфортные условия зимой. Для жителей частного сектора речь в первую очередь об отоплении. Как сделать так, чтобы в холода дома было тепло, но при этом расходы не выросли до космических масштабов?

Редакция 24.kg поговорила с экспертами, которые рассказали о плюсах и минусах разных видов отопления.

Какие могут быть варианты

Решая вопрос, чем и как отопить частный дом, обращают внимание на доступность вида топлива в своем районе. Вариантов может быть несколько. При этом важны также стоимость его доставки и цена.

Виды топлива для частного дома: магистральный газ;

сжиженный газ в баллонах;

дрова;

уголь;

электричество;

дизельное топливо;

солнечная энергия;

биотопливо.

А еще лучше, если вы предусмотрите сразу несколько вариантов отопления. Комбинированные системы отопления — лучшее решение на случай непредвиденных ситуаций. Если дом предстоит топить углем, то однозначно стоит подумать и над заготовкой дров. Так будет и удобнее, и выгоднее.

Сколько стоит уголь

Традиционно частный сектор в Кыргызстане отапливается углем. Сейчас твердое топливо стоит в среднем 4,1-5,5 тысячи сомов за тонну. А на зиму нужно хотя бы 3,5-4 тонны топлива. К расходам на уголь нужно еще добавить стоимость транспортировки до дома и стоимость дров, без которых не обойтись.

Для отопления дома из четырех комнат зимой углем нужно как минимум 18-20 тысяч сомов.

Причем деньги эти нужно заплатить сразу. Поэтому многим приходится копить целый год или даже брать кредит, чтобы закупить уголь на зиму. Можно, конечно, покупать топливо и в мешках, благо продают его круглый год. Но так выходит дороже, да и постоянно возить в машине уголь — так себе удовольствие.

Уголь является самым «грязным» видом топлива. Его сжигание вредно как для экологии, так и для здоровья человека.

Напомним, что именно отопление углем частного сектора в Бишкеке и его окрестностях называют одним из главных источников смога в столице. Да и зимой с углем не особо удобно. Например, посидеть подольше в гостях в холода не получится. Нужно спешить домой — топить печку. На угольном отоплении в доме к утру становится холодно — нужно вставать ночью или рано утром и снова топить.

Сжиженный газ и дизельное топливо

Отопление дома сжиженным газом в баллонах или дизельным топливом в наших условиях — дело невыгодное и неудобное. Цены на эти виды топлива постоянно растут. Да и заправлять баллоны или все время покупать солярку хлопотно.

Но такой вариант вполне можно использовать в небольших помещениях, чтобы согреть домашних животных в сильные морозы. Но имейте в виду, что нужно потратиться на специальные котлы, которые работают на таких видах топлива.

Недоступное электроотопление

Электричество — само по себе отличная альтернатива для отопления. Не надо носиться с углем и дровами, пачкаться. Включил котел — и радуйся. Но есть одно но: стоимость и недоступность. Да, тарифы на свет в этом году государство повышать не будет. Но при этом сохраняется двуступенчатый тариф, по которому при потреблении свыше 700 киловатт-часов стоимость электричества увеличивается до 2,14 сома.

В итоге электрическое отопление может влететь в копеечку и за сезон превысит расходы на покупку того же угля.

Кроме того, сейчас страна переживает маловодный период. Электроэнергию нужно экономить. Это значит, что подключить электрический котел на трехфазном вводе вам никто просто не разрешит. Кроме того, энергетики зимой будут контролировать, чтобы люди не пользовались даже обогревателями. Поэтому вряд ли получится сидеть в тепле, надеясь на отопление электричеством.

Переход на газ. Без вреда для экологии



Альтернативой электрическому может стать газовое отопление. Тариф единый, никакого увеличения цены при большом потреблении нет. Да и ограничений тоже не ожидается. Газ в последние годы поставляется стабильно и регулярно. Как и электрическое, газовое отопление избавит вас от хлопот и грязи.

Включил газовый котел и радуешься: никаких забот и вреда для экологии.

Можно и в гостях подольше посидеть, и посреди ночи вставать подтапливать дом тоже не надо. И нет вредных выбросов в окружающую среду, ведь газ считается одним из самых экологичных видов топлива.

Да, расходы на такое отопление будут такими же, как, например, на уголь и дрова. Но деньги нужно платить частями в зависимости от потребления газа. И при этом газовое отопление может получиться даже дешевле, чем электрическое.

Альтернативные источники отопления

Можно обратить внимание и на источники тепла, которые, по сути, ничего не стоят и не вредят экологии. Это солнце, ветер и биологические отходы жизнедеятельности. В нашей стране они не особо популярны и в качестве основного источника отопления используются крайне редко.

Но это не значит, что не стоит их рассматривать. В Кыргызстане большую часть года солнечно, поэтому использовать солнечные панели для отопления — вполне себе рабочий вариант. Но лучше сочетать их с каким-либо из традиционных вариантов отопления.

Да, изначально придется потратиться на покупку солнечных батарей, но они довольно быстро оправдают себя.

То же самое можно сказать и о биотопливе. Этот вариант подойдет для тех, кто держит большое хозяйство. Он позволит сократить количество отходов и при этом не тратиться на покупку того же угля. В сегодняшних условиях использовать для отопления только биотопливо вряд ли получится, но сократить расходы на остальные виды отопления вполне реально.