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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ начинает новое исследование затяжного течения COVID-19

Группа ученых приступила к изучению случаев затяжного течения коронавирусной инфекции с целью разработки рекомендаций для диагностики и лечения таких больных. Об этом сообщают «Новости ООН».

Эксперты ВОЗ напоминают, что значительная часть «выздоровевших» месяцами испытывает слабость, проблемы с дыханием и неврологические проявления болезни. В организации предлагают называть затяжные последствия коронавируса «постковидным состоянием». Отмечается, что в ВОЗ и ранее призывали страны признать, что многие пациенты с COVID-19 ощущают симптомы на протяжении долгого времени, и обеспечить их реабилитацию.

«Группа ученых совместно с ВОЗ и рядом специализированных международных медицинских организаций займется расширением научной базы, которая позволит принять правильные решения», — отмечает издание.

В первой фазе исследования ученым предстоит прояснить критерии оценки состояния постковидных пациентов, а во второй — определиться с тем, как именно оценивать эти симптомы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203929/
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