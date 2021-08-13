ВОЗ начинает новое исследование затяжного течения COVID-19

Группа ученых приступила к изучению случаев затяжного течения коронавирусной инфекции с целью разработки рекомендаций для диагностики и лечения таких больных. Об этом сообщают «Новости ООН».

Эксперты ВОЗ напоминают, что значительная часть «выздоровевших» месяцами испытывает слабость, проблемы с дыханием и неврологические проявления болезни. В организации предлагают называть затяжные последствия коронавируса «постковидным состоянием». Отмечается, что в ВОЗ и ранее призывали страны признать, что многие пациенты с COVID-19 ощущают симптомы на протяжении долгого времени, и обеспечить их реабилитацию.

«Группа ученых совместно с ВОЗ и рядом специализированных международных медицинских организаций займется расширением научной базы, которая позволит принять правильные решения», — отмечает издание.

В первой фазе исследования ученым предстоит прояснить критерии оценки состояния постковидных пациентов, а во второй — определиться с тем, как именно оценивать эти симптомы.