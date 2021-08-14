В Бишкеке 14 августа небольшая облачность, утром и вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 14 часов.
У кого намечается той
Бакыт Дегенбаев
Родился 14 августа 1975 года. Заместитель министра энергетики и промышленности КР.
Памятные даты
Во Фрунзе открылся ЦУМ
14 августа 1974 года во Фрунзе открылось здание ЦУМ «Айчурек».
Это стало большим событием в жизни города, так как в универмаге установили первые в республике эскалаторы, пассажирские и грузовые лифты.
Здание изменило внешний облик и ассортимент. Сменилось и много руководителей, но не первоначальное название «Айчурек» в честь кыргызской красавицы из эпоса «Манас».
Люди, которые меняли мир
Родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова
В 1939 году родилась поэтесса Дуйшебюбю Джамансартова.
С 1965-го работала корреспондентом газеты «Кыргызстан пионери».
Первый поэтический сборник «Кыздар» («Девушки») издан в 1969 году. Автор пьесы «Судебное дело» (1984), которая ставилась на сценах театров республики.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Русском доме в Бишкеке.
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