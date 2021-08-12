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Общество

Электронную подпись теперь можно получить в выездном мобильном ЦОНе

Вместе с услугами выездного мобильного ЦОНа можно получить бесплатную электронную подпись. Об этом сообщили в ГРС.

По ее данным, для удобства граждан, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм с 3 августа мобильные ЦОНы возобновили выезды на коммерческой основе.

Специальные микроавтобусы оснащены техническим оборудованием для регистрации по месту жительства, оформления паспорта, а также выдачи облачной электронной цифровой подписи.

Стоимость услуг (регистрация и оформление паспорта) в Бишкеке и Оше составляет от 441 до 988 сомов. В крупных городах и районных центрах регионов страны — от 355 до 772 сомов.

С помощью цифровой подписи можно получить ряд госуслуг в электронном формате: сдать отчеты в Налоговую службу, получить справку о несудимости, взять справку об официальном статусе безработного, сверить свои выплаты госпособий, узнать данные налогоплательщика, проверить пенсионный статус, получить информацию о движимом и недвижимом имуществе, записаться к врачу, получить справку с места работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203842/
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