Электронную подпись теперь можно получить в выездном мобильном ЦОНе

Вместе с услугами выездного мобильного ЦОНа можно получить бесплатную электронную подпись. Об этом сообщили в ГРС.

По ее данным, для удобства граждан, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм с 3 августа мобильные ЦОНы возобновили выезды на коммерческой основе.

Специальные микроавтобусы оснащены техническим оборудованием для регистрации по месту жительства, оформления паспорта, а также выдачи облачной электронной цифровой подписи.

Стоимость услуг (регистрация и оформление паспорта) в Бишкеке и Оше составляет от 441 до 988 сомов. В крупных городах и районных центрах регионов страны — от 355 до 772 сомов.

С помощью цифровой подписи можно получить ряд госуслуг в электронном формате: сдать отчеты в Налоговую службу, получить справку о несудимости, взять справку об официальном статусе безработного, сверить свои выплаты госпособий, узнать данные налогоплательщика, проверить пенсионный статус, получить информацию о движимом и недвижимом имуществе, записаться к врачу, получить справку с места работы.