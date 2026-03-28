В Жогорку Кенеш внесли законопроект о введении электронной формы векселей. Документ предусматривает изменения в закон о присоединении Кыргызстана к Конвенции о переводном и простом векселе.

Согласно проекту, векселя смогут оформляться не только на бумаге, но и в электронной форме с использованием цифровой подписи.

Инициаторы отмечают, что действующая норма о бумажной форме устарела и сдерживает развитие финансовых инструментов. Введение электронных векселей позволит снизить риски потери и подделки документов, автоматизировать процессы и повысить прозрачность операций.

Кроме того, цифровой формат позволит сократить издержки бизнеса — отпадет необходимость в хранении, пересылке и проверке бумажных документов.

Разработчики подчеркивают, что электронные векселя будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные, а их внедрение приблизит КР к международной практике и упростит трансграничные расчеты.

Законопроект предусматривает сохранение бумажной формы — обе модели будут действовать параллельно.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.