Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников

Известный российский блогер Илья Варламов прокомментировал ситуацию, вызванную инцидентом в детском парке в Бишкеке, где мужчина ударил девушку-администратора из-за того, что она ответила на русском языке, а не на кыргызском. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Негодующие требуют немедленной реакции, защиты русского населения, санкций и чуть ли военного вмешательства, если бывшие советские колонии вдруг забыли, кто в регионе хозяин. Я не люблю националистов. Ни кыргызских, ни казахских, ни русских. И, конечно, я бы хотел, чтобы русские люди везде чувствовали себя в безопасности и чтобы ни одна гадина не высказывала им за то, что они говорят на русском языке», — написал блогер.

Но также я бы хотел, чтобы и кыргызы, и узбеки, и казахи чувствовали себя в России так же комфортно, как мы хотим, чтобы они относились к русским у себя на родине. Илья Варламов

Он отметил, что когда представители стран Средней Азии приезжают в Россию, к ним уже на паспортном контроле в аэропорту относятся как к человеку второго сорта.

«Русские погранцы демонстративно «тыкают», повышают голос, хамят. Для них они «чурки». Да что там среднеазиаты. Поспрашивайте, как там дела у наших российских якутов, бурятов, калмыков. Насколько уважительно к ним относятся в столице нашей родины. Легко ли им снять квартиру. Не шмонают ли их менты только потому, что у них другой разрез глаз. Удивительно, конечно, когда русский националист, зиганув с криком «Россия для русских!», идет строчить возмущенные комментарии, что где-то притесняют русских», — поделился мнением блогер.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.

Министерство внутренних дел России запретило виновнику инцидента Али Алимбаеву въезд в страну в течение 10 лет.