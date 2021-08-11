В Кыргызстане за сутки выявили еще 382 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 218 случаев, Оше — 5, Чуйской области — 52, Ошской — 17, Таласской — 5, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 25.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 170 тысяч 353 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.