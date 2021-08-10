Ушел из жизни профессор, доктор медицинских наук Макенжан Мусуралиев

На 68-м году ушел из жизни заведующий кафедрой акушерства и гинекологии КГМА, доктор медицинских наук, профессор Макенжан Мусуралиев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Макенжан Мусуралиев заведовал кафедрой с 1992-го. Под его началом были подготовлены новые мультимедийные лекции по акушерству и гинекологии с внедрением принципов безопасного материнства, основанные на базе доказательной медицины, а также принципов неотложной акушерской и перинатальной помощи. Разработаны учебные курсы и изданы учебные пособия для студентов. На кафедре под руководством Макенжана Мусуралиева выполнялись докторские и кандидатские диссертации. Он был членом-корреспондентом Независимой академии наук (Москва)», — говорится в сообщении.

Фото из интернета. Макенжан Мусуралиев

Макенжан Мусуралиев родился 3 января 1954 года. Окончил КГМИ в 1977-м. Кандидатскую диссертацию защитил в 1985 году, а докторскую — в 1994-м. Автор ряда научных работ, а также учебников и учебных пособий для студентов медицинских вузов.

Ректорат КГМА от имени профессорско-преподавательского состава и сотрудников выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего.