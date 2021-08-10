В Бишкеке пройдет выставка картин учеников детских художественных школ России

В столице пройдет выставка лучших работ учащихся детских художественных школ России. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.
Концепция выставки предоставляет возможность насладиться калейдоскопом детских переживаний, рассуждений «в красках» о понятии «Родина».
Каждый художник раскрыл эту тему по-своему. Здесь и фантазии на тему истории своего народа, и пейзажи родных мест, и домашние натюрморты, и даже иллюстрации к любимым книгам.
Выставка будет работать до 23 августа по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1.