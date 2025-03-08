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Техноблог

Первый в мире аукцион картин от искусственного интеллекта принес $728 тысяч

Фото Christie’s. Картина «Машинные галлюцинации» Рефика Анадола

Аукционный дом Christie’s провел первые торги произведений искусства, созданных при помощи искусственного интеллекта, что привело к неоднозначным результатам. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Всего на продажу выставили 34 лота, из которых 14 не получили ни одной ставки или ушли по минимальной цене. При этом общая сумма продаж достигла $728 тысяч.

Изюминкой аукциона стало полотно от Рефика Анадола под названием «Машинные галлюцинации — мечты МКС — A». Картина, созданная на основе 1,2 миллиона изображений Земли с космической станции, стала результатом многолетних исследований способности ИИ переосмыслять огромные массивы данных. По итогу она получила самую высокую цену — $277,2 тысячи.

Christie’s
Фото Christie’s. Картина «Появляющиеся лица» Пиндара Ван Армана

Но не всех ждал подобный успех. Еще один флагман мероприятия за авторством медиа-художника Пиндара Ван Армана, изначально оцененный в сотни тысяч долларов, не получил ни одной заявки. Картина «Появляющиеся лица» — это попытка взглянуть на мир глазами искусственного интеллекта и увидеть, что алгоритмы способны по-настоящему проявлять творческие способности.

Отдельного внимания заслужила работа покойного художника Чарльза Чури, которого считают пионером цифрового искусства, — полотно Bspline Men. Одновременно историческая и революционная картина знаменует собой эксперименты с математической функцией B-spline. Ее итоговая стоимость — $50,4 тысячи, что немного ниже заявленного порога.

Christie’s
Фото Christie’s. Картина Bspline Men Чарльза Чури

Интересно, что этот аукцион от дома Christie’s пыталась отменить группа художников. Энтузиасты даже создали петицию, собравшую 6490 подписей. Они утверждали, что полотна созданы на основе «несанкционированно использованных произведений, защищенных законом об интеллектуальной собственности». Но это ни к чему не привело — продажи в итоге состоялись.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/322167/
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