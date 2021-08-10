Новая напасть. Первую смерть от неизлечимой лихорадки зарегистрировали в Гвинее

Случай крайне заразной лихорадки выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад также выявили геморрагическую лихорадку Эбола. На данный момент образцы исследовали в двух лабораториях, а также направили в Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.

Как сообщили в ВОЗ, лихорадка Марбург принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эболой, и передается тем же путем. До этого случаи заражения этим вирусом были выявлены в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Вакцины от лихорадки Марбург нет.

Заражение вирусом Марбург вызывает заболевание, коэффициент летальности при котором достигает 88 процентов, но может быть существенно более низким при условии оказания надлежащей медицинской помощи. Впервые болезнь, вызванная вирусом Марбург, была выявлена в 1967 году в результате синхронных вспышек болезни в Марбурге и Франкфурте (Германия) и Белграде (Сербия).

В феврале в Гвинее зафиксировали четыре смертельных случая лихорадки Эбола впервые с 2016 года. Летальные исходы были в районе юго-восточной провинции Нзерекоре.

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке началась в феврале 2014 года в Гвинее. Затем она вышла за пределы страны и распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал и Мали. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде европейских стран и США.