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Общество

Новая напасть. Первую смерть от неизлечимой лихорадки зарегистрировали в Гвинее

Власти Гвинеи зафиксировали первый случай смерти от геморрагической лихорадки Марбург, которая в настоящее время неизлечима. Об этом сообщает Daily Mail.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203604/
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