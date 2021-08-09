В аэропорту Оша частная фирма незаконно установила шлагбаум и взимала деньги

Незаконно установленный шлагбаум на въезде в аэропорт Оша демонтирован. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой Оша выявлены нарушения законодательства при установке шлагбаума на въезде в аэропорт города.

4 сентября 2017 года для озеленения и обеспечения безопасности участка дороги Ош — аэропорт Дорожно-эксплуатационное предприятие № 21 передало ОАО «Манас Эл аралык аэропорту» часть указанной автодороги (165 метров) на въезде в аэропорт.

Однако ОАО «Манас Эл аралык аэропорту», нарушив законодательство и двустороннее соглашение, которым запрещалось передавать территорию для использования третьим лицам, предоставило данный участок ОсОО «Т.Г», которое незаконно установило шлагбаум и взимало оплату с автотранспортных средств, прибывающих в аэропорт.

На основании акта прокурорского реагирования 2 июня 2021 года незаконно установленный шлагбаум демонтирован сотрудниками соответствующих госорганов.

Прокурорской проверкой также выявлены факты внесения ложных сведений в отдельные пункты по вопросу предоставления указанной части автодороги в субаренду.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением», 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» и начато досудебное производство.