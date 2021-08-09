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Общество

Цифра дня. 63 человека умерли после заражения коронавирусом за неделю

С 3 по 9 августа в Кыргызстане зарегистрировано 63 случая смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что за неделю число летальных исходов уменьшилось на 24 процента, или 20 случаев смерти по сравнению с данными за неделю с 27 июля по 2 августа.

Больше всего умерших в Бишкеке (34) и Чуйской области (16). Еще пять человек скончались в Иссык-Кульской области, по два — в Таласской, Нарынской и Ошской областях. По одному человеку умерли в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

На этой неделе в Оше не зарегистрировали летальных исходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203466/
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