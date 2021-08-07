В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 9 тысяч 201 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 6 тысяч 168 пациентов, в больницах — 3 тысячи 33. В том числе 185 человек — в крайне тяжелом состоянии, 894 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 921 больного (или 63,3 процента) оценивают как средней тяжести, 37 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 513 человек, из них в Бишкеке — 1 тысяча 47, Оше — 3, Чуйской области — 106, Ошской — 67, Таласской — 30, Нарынской — 23, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 92, Баткенской — 117.

С начала марта 2020 года выздоровели 155 тысяч 447 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.