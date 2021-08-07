Большинство читателей 24.kg против обязательных взносов в школах

Больше половины читателей 24.kg против обязательных взносов в школах. Об этом говорят итоги опроса.

61 процент проголосовавших (1,5 тысячи голосов) подчеркнули бесплатность школьного образования по законодательству. Лишь 14 процентов согласны платить 1-2 тысячи сомов в год, столько же готовы платить всего 500 сомов. И 5 процентов проголосовавших не пожалеют 5 тысяч сомов в год.

Напомним, Минобразования прорабатывает возможность внедрения механизма сооплаты. «Мы предлагаем, чтобы для поддержания учебных заведений (здания, материально-техническая база) родительское сообщество делало взносы. Но они будут фиксированными и раз в год», — сказал министр Болотбек Купешев.

Пока нет точного размера сооплаты, потому как вопрос только на стадии обсуждения. «Возможно, в городе ученик будет вносить 1 тысячу сомов, в селах — 800 сомов», — добавил министр.

По словам одного из читателей 24.kg, обязательные взносы узаконят рэкет в отношение детей со стороны администрации школ. Это предложение противоречит статье 46 Конституции КР и статьям 4, 7 и 16 Закона КР «Об образовании».