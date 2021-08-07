12:00
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Общество

Большинство читателей 24.kg против обязательных взносов в школах

Больше половины читателей 24.kg против обязательных взносов в школах. Об этом говорят итоги опроса.

61 процент проголосовавших (1,5 тысячи голосов) подчеркнули бесплатность школьного образования по законодательству. Лишь 14 процентов согласны платить 1-2 тысячи сомов в год, столько же готовы платить всего 500 сомов. И 5 процентов проголосовавших не пожалеют 5 тысяч сомов в год.

Напомним, Минобразования прорабатывает возможность внедрения механизма сооплаты. «Мы предлагаем, чтобы для поддержания учебных заведений (здания, материально-техническая база) родительское сообщество делало взносы. Но они будут фиксированными и раз в год», — сказал министр Болотбек Купешев.

Пока нет точного размера сооплаты, потому как вопрос только на стадии обсуждения. «Возможно, в городе ученик будет вносить 1 тысячу сомов, в селах — 800 сомов», — добавил министр.

По словам одного из читателей 24.kg, обязательные взносы узаконят рэкет в отношение детей со стороны администрации школ. Это предложение противоречит статье 46 Конституции КР и статьям 4, 7 и 16 Закона КР «Об образовании».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203397/
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
Обязательные школьные взносы узаконят рэкет в отношении учащихся
В школах Кыргызстана могут ввести сооплату
Почем бесплатное образование, или Как на родителей переложили содержание школ
Родители жалуются: Дети в школе часто дежурят, хотя платим деньги уборщице
Школьные взносы. Министр образования ищет кардинальное решение
Учитель, требовавшая от учеников организовать празднование 8 Марта, уволена
Инструмент для отслеживания родительских денег пока работает в тестовом режиме
Школьные сборы. Минобраз разработал инструмент для отслеживания денег онлайн
Без родительских взносов школы не проживут, считает депутат
В вопросе родительских сборов много лицемерия и популизма
Популярные новости
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в&nbsp;вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
7 августа, суббота
11:49
Фермерам предлагают дать каникулы по кредитам из-за неурожайного года Фермерам предлагают дать каникулы по кредитам из-за неу...
11:23
В разработке недр будут участвовать компании со 100-процентной госдолей
11:16
Селевые потоки на Иссык-Куле. Улукбек Марипов призвал страховать свое жилье
11:14
Талант Мамытов принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
11:05
AstraZeneca. Симптомы у привитых в Джалал-Абаде не связаны с вакциной